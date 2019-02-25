دعوات للتظاهر في السودان ضد أوامر البشير

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جانب من مظاهرات السودانوكالات
دعا تجمع المهنيين السودانيين أمس الاثنين، المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فوراً، رداً على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات دون إذن الرئاسة،في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنها في الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان للتجمع الذي ينظم الاحتجاجات، "ندعو
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