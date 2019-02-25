وزير خارجية إيران يستقيل.. ويعتذر عن "التقصير"

محمد جواد ظريف

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، على منشور في تطبيق إنستغرام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ونشر جواد ظريف، رسالة استقالته على إنستغرام، قائلا: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور.. في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية.. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

وقد أكدت المصادر الإيرانية الرسمية استقالة جواد ظريف من منصبه.

وجاءت الاستقالة الوزير الإيراني بعد الإعلان عن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران ولقائه بالمرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.