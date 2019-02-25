بريطانيا تحظر "حزب الله" اللبناني وتصنّفه منظمة إرهابية

وزير الداخلية ساجد جاويد أوضح في بيان أسباب تجريم "حزب الله" (غيتي إيميجز)

أعلنت الحكومة البريطانية امس الاثنين حظر حزب الله اللبناني في بريطانيا بشكل تام ووصفته بـ"المنظمة الإرهابية"، وسيسري تطبيق هذا الحظر ابتداء من يوم الجمعة.

وحظرت لندن بالفعل وحدة الأمن الخارجي للحزب وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحه السياسي أيضا.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد في بيان "حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي، لذلك اتخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".

كما ذكرت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها، أن حزب الله يواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، في حين تسبب دعمه للرئيس السوري بشار الأسد في إطالة أمد "الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري".

وسيبدأ تطبيق الحظر الجمعة إذا وافق عليه البرلمان، وهو مجرد إجراء شكلي، وقد تصل عقوبة الانتماء لحزب الله أو الترويج له إلى السجن عشر سنوات.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية، لكن الاتحاد الأوروبي يصنف جناحه العسكري فقط منظمة إرهابية.

كما ستحظر لندن "أنصار الإسلام" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.

وتم حظر 74 منظمة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى 14 مجموعة مرتبطة بأيرلندا الشمالية.

وفي 2017، وصفت دول عربية عدة، خصوصا دول الخليج، الحزب بـ"الإرهابي".