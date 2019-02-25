كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترمب بوجه الشكر للإمارات بعد عودة المحتجز في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عودة المواطن الأمريكي داني بيرتش إلى أسرته بعد احتجازه في اليمن لعدة أشهر، وقدم الشكر للإمارات على المساعدة في الإفراج عنه.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "يسرني أن أعلن اليوم أن داني بيرتش، مواطن الولايات المتحدة الذي احتجز كرهينة في اليمن منذ 18 شهرا عاد إلى زوجته وأطفاله".

وأضاف ترامب: "أثمن كل التثمين مساعدة الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن"، مضيفا أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع الشركاء الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية والأمنية.

يذكر أن المواطن الأمريكي بيرتش كان محتجزا لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن منذ سبتمبر عام 2017. وفي يناير 2018 أفرج عنه الحوثيون، وتم نقله إلى سلطنة عمان.