كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله من منصبه.. معلومات لا تعرفها عن وزير الخارجية الإيراني المستقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه على صفحته بموقع انستغرام، فيما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، نبأ استقالة ظريف، وفق وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية.

اعتذار وشكر

وقال "ظريف" عن سبب استقالته المفاجئة من منصبه،" أقدم اعتذاري لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية، وأشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين في ايران".

من هو محمد جواد ظريف؟

1- ولد ظريف في 7 يناير 1960 في طهران، في عائلة ثرية ومتدينة ومُحافظة سياسياً، لأب تاجر في طهران"، وتلقى تعليمه في في المدرسة العلوية الخاصة في طهران.

2- يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدولي من جامعة دينفر في كولورادو بالولايات المتحدة.

3- يحمل كذلك درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة سان فرانسيسكو.

4- عمل ضمن الوفد الإيراني في الأمم المتحدة وصار سفيرا خلال 1989-1992 ثم في 2002-2007، و عُين نائبا لوزير الخارجية.

5- أختير عام 2013 كوزير للخارجية وكلف بإيجاد طريقة جديدة للمفاوضات النووية مع الغرب.

6- قاد ظريف فريق التفاوض الإيراني وتوصل في نوفمبر 2013 إلى اتفاق نووي مرحلي مع ممثلي مجموعة "5+1" الغربية.

