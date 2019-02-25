كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تعلق على القرار البريطاني بشأن حظر "حزب الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت وزارة الخارجية البحرينية، على القرار البريطاني بشأن حظر "حزب الله" اللبناني، واعتباره منظمة إرهابية.

قال الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إنه تم تقديم مسودة قرار للبرلمان، اليوم الاثنين، بهدف حظر "حزب الله"، إلى جانب جماعات أخرى وصفتها بـ"الكيانات الإرهابية"، مشيرا إلى أنه بموافقة البرلمان، فإن القرار سيسري، اعتبارا من، يوم الجمعة المقبل 1 مارس.

وقالت الخارجية البحرينية على "تويتر": "نرحب بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميلشيات ما يسمى بـ(حزب الله) منظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري".

وقال الموقع الرسمي للخارجية البحرينية: "هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين".

وجاء أول رد فعل لبناني على لسان وزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال: "مقترح القرار الذي تعده الحكومة البريطانية بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية بالكامل، بما يشمل الحزب السياسي، لن يكون له أثر سلبي مباشر على لبنان"، مضيفا: "قرار بريطانيا بشأن (حزب الله) لن يكون له أثرا مباشرا على لبنان، واعتدنا عليه من عدة دول أخرى"، وفقا لقناة الميادين ".

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد: "إن حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" اللبناني.

ووفقا للقرار، سوف تصبح العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.