كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف اليمني: الحوثي مثل إسرائيل.. والصراع ضده وجودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، اليوم الإثنين، أن "الصراع ضد ميليشيات الحوثي مثل الصراع مع إسرائيل، "صراع وجودي".

وقال في تغريدة على موقع تويتر، نقلها موقع "المشهد العربي"، اليوم الإثنين: "الصراع مع الحوثي مثل الصراع مع إسرائيل.. لماذا؟.. لأن الصراع معهما صراع وجودي: الصهاينة يدعون أن لهم حق إلهي في فلسطين، والحوثة يدعون أن لهم حق إلهي في حكم اليمنيين".