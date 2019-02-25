كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمو الاحتجاجات بالسودان يدعون للتظاهر مجدداً ضد أوامر البشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا تجمع المهنيين السودانيين أمس الإثنين، المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فوراً، رداً على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات دون إذن الرئاسة، في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنها في الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للتجمع الذي ينظم الاحتجاجات، "ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات، في المدن والقرى، وفي الأحياء، والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ" التي أصدرها البشير.