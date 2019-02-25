كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل: لن نسمح لواشنطن باستخدام أراضينا للتدخل عسكرياً في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي الإثنين، إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة، تحت أي ظرف باستخدام أراضيها للتدخل عسكرياً في فنزويلا.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "غلوبو نيوز"، قال موراو، إن البرازيل ستبذل ما في وسعها لتجنب صراع مع فنزويلا المجاورة.

وكان نائب الرئيس يتحدث من بوغوتا، أين شارك في اجتماع "مجموعة ليما" التي تضم دولاً من الأرجنتين إلى كندا خصص لحل الأزمة الفنزويلية، سلمياً