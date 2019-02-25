كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قبرص: مصر وقبرص لا يريدان استفزاز أي دولة في المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نيكوس أناستاسياديس، رئيس قبرص، إن العلاقات المصرية القبرصية تعتمد على أسس قوية، وسينعكس هذا الامر على التعاون في قطاع الغاز، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين ستنمو بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع رئيس قبرص، خلال حواره بالبث المشترك بين قنوات "الحياة، وسي بي سي، وdmc"، مساء الإثنين، أن مصر وقبرص لا يريدان استفزاز أي دولة في المتوسط، ولكن ما تقوم به تركيا في المتوسط يُؤدي إلى موقف صعب.

هذا وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتماد مشروع البيان الختامى للقمة العربية الأوروبية، وانتهاء أعمال القمة التى شهدت مشاركة ملوك ورؤساء أكثر من 50 دولة عربية وأوروبية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة الختامية، ملاحظات ومقترحات الوفد السعودى على البيان، فيما أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تلقى بعض الصيغ المقترحة من قبل وفود السعودية والإمارات والبحرين ولبنان.

وواصل: "هناك تعاونا مع الجانب الأوروبى، وتم الاتفاق على أن يقتصر البيان على وضعه الحالى، وأن نتلقى كل هذه المقترحات بالتعديلات وتوزيعها على المفوضية الأوروبية وباقى الدول التابعة للجامعة العربية".

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية، حيث تتناول القمة مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

