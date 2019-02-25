في الوقت الذي لا تقدم فيه رئاسة الحكومة المغربية أي معطيات حول تكاليف زياراتها للخارج، نشرت الحكومة الإسبانية تكاليف زيارة رئيسها، بيدرو سانشيز، للمغرب.
وكلفت زيارتان قام بهما إلى المملكة ما بين يونيو ودجنبر الماضي، إلى الرباط ومراكش، الشعب الإسباني 269010 دراهم؛ حيث إن زيارته الأولى للرباط يوم 19 نونبر المنصرم، والتي استقبله فيها الملك محمد السادس، 132860 درهما.
واستغرقت يوما واحدا فقط؛ فيما كلفت الزيارة الثانية لمراكش، يوم 10 دجنبر الماضي، للمشاركة في قمة الهجرة، 166150 درهما، وهي تكاليف هزيلة تساوي، فقط، التعويضات التي يحصل عليها بعض رؤساء الحكومات العرب أثناء زيارتهم الرسمية للخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر أمام صمت الحكومة المغربية.. سانشيز يكشف تكاليف زيارتين للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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