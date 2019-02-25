نجاة اعتابو وديكوك يدخلان على خط الخلاف بين الشقيقين الغاوي – فيديو

لجأ الفنان محمد الغاوي إلى أصدقائه من الفنانين، للوساطة في المشكلة مع شقيقه عبد العالي، بعد الضجة، التي خلقها فيديو، ظهر فيه أشقائهما يكذبون ادعاءه بأنه ضحى من أجلهم، وقدم المساعدة لوالده في تربيتهم.

ونشر الغاوي في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس الأحد، مقطع فيديو للمغنية الشعبية نجاة اعتابو، وآخر للفنان، حسن ديكوك، وهما يحاولان التوسط لحل الخلاف بين محمد الغاوي، وشقيقه عبد العالي الغاوي، المتهم بأنه يقف خلف مضمون الفيديو، وترويجه، حسب كلام شقيقه، في تصريح سابق لـ”اليوم24”.

وقالت نجاة اعتابو في الفيديو: “هادشي لي شفنا وقع للغاوي كيضر فالخاطر”، فيما حاول ديكوك عبر الفيديو التوضيح بأنه يحاول التدخل في المشكلة بصفته فنانا، وتجمعه مع الشقيقين الغاوي الأسرة الفنية.

وسبق أن دعا محمد الغاوي، في تصريحات صحفية، أشقاءه إلى الصلح، بعد أن عرف الجمهور المشكلة.

ويعتزم عبد العالي الغاوي التفصيل أكثر في خلافه مع شقيقه، الذي يتهمه بتحريض إخوته ضده، بتنظيم ندوة صحافية، خلال الأيام المقبلة، للحديث عن الموضوع نفسه.

وبرز المشكل بين الشقيقين الغاوي، بعد أن صرح محمد، في برنامج تلفزي، أنه اضطر إلى العمل في التعليم لمساعدة والده في تربية إخوته، قبل أن يكذبه جميع أشقائه.