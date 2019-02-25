انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 7 مدنيين في قصف لنظام الأسد على ريف إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 11:26 مساءً - قتل 7 مدنيين وأصيب 10 على الأقل بجروح، في قصف شنته قوات النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران، على عدة نقاط ضمن مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب.

وبحسب معلومات، تقول وكالة "الأناضول" إنها حصلت عليها من طواقم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، شمل القصف البري والجوي مناطق في مدينتي خان شيخون وسراقب وبلدة بداما في محافظة إدلب، وبلدة اللطامنة وكفر زيتا شمالي محافظة حماة.

وقال مصطفى الحاج يوسف، مدير الخوذ البيضاء في إدلب، إن قوات النظام كثفت قصفها على عدة مناطق جنوبي إدلب بدءاً من ساعات الصباح الباكر.

وأكد يوسف مقتل 7 مدنيين وجرح 10 على الأقل في حصيلة مساء الاثنين.

وبلغت حصيلة ضحايا هجمات النظام على منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها، منذ مطلع العام الحالي، 92 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 283 مصاباً.

حدير بالذكر أن محافظة إدلب تشكل مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد"؛ بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

ومنذ بداية العام الجاري تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمليشيات المسلحة الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي"، الذي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر 2018؛ بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر الماضي.