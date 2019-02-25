انت الان تتابع تفاصيل خبر 4 أوامر جديدة للطوارئ.. حظر التجمع والإضراب في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 11:26 مساءً - أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، 4 أوامر طوارئ تتعلق بـ"حظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتوزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة"، وذلك في وقت تشهد البلاد احتجاجات منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة السودانية، ونص أحد الأوامر على "حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل".

وأيضاً "يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل".

كما تضمن هذا الأمر "حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة".‎

وشمل أمر الطوارىء الآخر تفويض "القوات النظامية، دخول أي مباني وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شمل "فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت"، دون تحديد. ووفق الأمر ذاته يحق للقوات النظامية "حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة".

وأجاز "اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء".

وتأتي تلك القرارات، بعد أن أعلن الرئيس السوداني الجمعة الماضي، حالة الطوارئ مدة عام كامل في ولايات البلاد كافة، وحل حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية.