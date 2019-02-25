رئيسة الوزراء البريطانية: البرلمان سيصوت على اتفاق بريكست بحلول 12 مارس

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:12 صباحًا, 26 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إن أعضاء البرلمان سيكونون قادرين على إجراء تصويت جديد، على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، بحلول يوم 12 من مارس المقبل.

واستبعدت ماي إجراء تصويت خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى إن محادثات إيجابية لا تزال مستمرة، مع الاتحاد الأوروبي، وأن مغادرة الاتحاد، في 29 من مارس المقبل،أصبح في متناول اليد.

وأضافت ماي “أن فريقها سيعود إلى بروكسل غداً الثلاثاء لإجراء مزيد من المحادثات ، مؤكدة أنه لن نطرح تصويتا ذا معنى على البرلمان، هذا الأسبوع، لكننا سوف نضمن أن يحدث ذلك، بحلول 12 من مارس المقبل”.

والتقت ماي مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، عقب وصولها إلى مصر، وكذلك مع زعماء آخرين من دول الاتحاد الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية.

وأوضحت أن المفاوضات مستمرة، حول “الدعم”، وهو سياسة مثار جدل، تهدف لاستمرار الحدود المفتوحة، بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا، بعد أن صوت البرلمان لصالح أن تطلب ماي “ترتيبات بديلة”، لما تضمنه اتفاقها للخروج من الاتحاد.