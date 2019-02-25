شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يؤكد موقف بلاده الداعي إلى النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعي إلى النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية، حرصًا على لبنان في المقام الأول وحفاظًا على استقرار المنطقة، وللحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعي للدول العربية وزعزعة أمنها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على هامش القمة العربية الأوروبية الأولى، التي اختتمت أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، بأن اللقاء تناول سُبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف راضي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالمنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي، جدد التهنئة لرئيس وزراء لبنان بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

وأوضح راضي أن رئيس الوزراء اللبناني، أعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.