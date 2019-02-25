أسعد بن طارق يلتقي بعدد من رؤساء الحكومات ووزراء خارجية الدول الصديقة بمقر انعقاد القمة العربية...

شرم الشيخ ـ العمانية: التقى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمقر انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى مساء أمس بمدينة شرم الشيخ المصرية بعدد من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية الدول الصديقة. حيث التقى سموه – كلا على حدة – مع كل من: دولة يوري راتاس رئيس وزراء جمهورية استونيا، ودولة شارل ميشل رئيس وزراء مملكة بلجيكا رئيس الحكومة الاتحادية في المملكة، و دولة أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، ودولة بيتر بيليجريني رئيس وزراء سلوفاكيا، ومعالي جوسيب بوريل وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني. تم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية الطيبة وآفاق التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول القمة العربية الأوروبية الأولى، إضافة إلى تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

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