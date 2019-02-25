انت الان تتابع من شرم الشيخ.. ميركل تدعو العرب لتغيير سياسي بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الدول العربية إلى عدم قبول الرئيس السوري بشار الأسد كمنتصر في الحرب الأهلية. وقالت ميركل خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري: إنه "نظرا لفرار 6 ملايين سوري من البلاد خلال الحرب فإن هناك حاجة إلى عملية تغيير سياسي"، مضيفة: "طلبت من الدول الأعضاء في الجامعة العربية العمل معنا على تحقيق عملية التغيير السياسي هذه من أجل إعادة البلاد إلى سابق عهدها، بما يسمح بإعادة اللاجئين".

وطالبت المستشارة الألمانية بالمضي قدمًا في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وإطلاق بما في ذلك من مشاورات شاملة حول ما يمكن أن يبدو عليه النظام السياسي لسوريا في المستقبل، وقالت: "لذلك فإن هذا أمر مهم للغاية حتى يمكن لكافة السوريين أن يجدوا أنفسهم مجددا في سوريا".تجدر الإشارة إلى أن عضوية سوريا في الجامعة