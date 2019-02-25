الان تتابع تعيين الشيخ أبوبكر أحمد مفتيا للهند والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن مؤتمر “غريب نواز” العالمي للسلام، الذي اختتمت فعالياته، الأحد، في ميدان “رامليلا” بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعيين الشيخ أبوبكر أحمد، رئيس ومستشار جامعة مركز الثقافة السُنِّية الإسلامية في الهند، ورئيس مؤتمر زايد العالمي للسلام، مفتياً لجمهورية الهند.
وشارك في مراسم التعيين عشرات الآلاف من الممثلين والنواب للعديد من الأحزاب والجمعيات الإسلامية من 23 ولاية هندية، بما فيها حركة تنظيم علماء الإسلام بعموم الهند، ومنظمة الطلبة السنية بكيرالا، والجماعة المسلمة بدلهي، وهيئة التربية والتعليم الهندية، ومنظمة أهل السنة كوجارات وأكادمية رضا بمومباي وهيئة أمين الملة للتعليم بدلهي.
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