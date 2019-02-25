شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الروسي ينشر قائمة مواقع أمريكية يمكن استهدافها بعد تحذير بوتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

نشر التلفزيون الرسمي الروسي أمس (الأحد)، قائمة بمواقع ومنشآت أمريكية عسكرية يمكن لموسكو أن تستهدفها، في حالة اتخاذ قرار بتوجيه ضربة نووية، وقال إن صاروخاً سرعته تفوق سرعة الصوت تطوره روسيا سيكون قادرا على ضرب هذه الأهداف في أقل من خمس دقائق.

وشملت الأهداف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وبث التلفزيون الروسي هذا التقرير غير المعتاد، حتى بالمعايير الروسية، التي تتسم أحيانا بالعداء، بعد أيام من قول الرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة عسكرياً لأزمة على غرار أزمة الصواريخ الكوبية، إذا كانت الولايات المتحدة حمقاء بشكل يجعلها تريد أزمة مثل هذه.