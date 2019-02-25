اليمن: رئيس الوزراء يلتقي سفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

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جدة - خالد شويل - واس (جنيف) التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم (الاثنين) بجنيف، سفراء المجموعة العربية لدى مقر الأمم المتحدة في سويسرا. التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم (الاثنين) بجنيف، سفراء المجموعة العربية لدى مقر الأمم المتحدة في سويسرا. وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وتطوراتها، واستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في تحدي قرارات المجتمع الدولي برفضها تنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية الملزمة وآخرها اتفاق السويد، إضافة إلى التدخلات والأطماع الإيرانية في الشؤون العربية، وبينها تدخلها السافر في اليمن، ورفضها الإذعان للقرارات الدولية بحظر تسليح ودعم ميليشيات الحوثي، ومشروعها الطائفي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



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