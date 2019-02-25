شكرا لقرائتكم إعلان غير مألوف.. ظريف يعلن استقالته عبر "انستغرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقالته مساء الاثنين، دون توضيح الأسباب وتزامناً مع زيارة رئيس النظام السوري إلى طهران للقاء المرشد خامنئي والرئيس حسن روحاني.

ونشر ظريف تدوينة عبر حسابه على موقع "انستغرام"، قائلاً: "مع التهاني بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء، وعيد الأم في إيران، أشكر أبناء الشعب الإيراني العزيز والشجاع في إيران والمسؤولين خلال الـ67 شهراً الماضية وأعتذر بصدق عن عدم قدرتي على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

من جهتها، نقلت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، عن مصدر بوزارة الخارجية تأييده استقالة ظريف.

بدوره، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" إن ما تم نشره عبر صفحة ظريف حول استقالته صحيح.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد لاحظت غياب ظريف عن مراسم استقبال رئيس النظام السوري سواء خلال لقاءه مع المرشد خامنئي الذي حضره كبار المسؤولين، أو لقاء الأسد بروحاني.

كما استغرب مراقبون عدم وجود أية شخصية سورية ترافق بشار الأسد خلال لقاه بالقادة الإيرانيين.

الصور توضح ظهور بشار الأسد وحيدا دون شخصية سورية مرافقة في لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين

يذكر أنه في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، انتشرت أنباء متضاربة عن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه، عندما قرر النظام الإيراني الخروج من الاتفاق النووي. ونقلت صحيفة "مستقل" الإيرانية حينها عما وصفته بمصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن احتمال انسحاب طهران من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى الست ( 5+1) والذي انسحبت منه أميركا في مايو/أيار الماضي.

وبالتزامن مع ذلك نقل موقع "انتخاب" المقرب من الحكومة الإيرانية خبر نية ظريف الاستقالة وخروج إيران من الاتفاق.