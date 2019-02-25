شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستقبل وفد الاعلاميين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، اليوم الاثنين ،وفدا من الاعلاميين الأفارقة ، برفقة أحمد سليم ، الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام للتعرف على أحدث المستجدات في مجال العلوم الرقابية والادارية والاجتماعية والقانونية بإعتبارها الركيزة الأساسية في مكافحة الفساد الذى تطورت أساليبة ووسائلة .

فى بداية اللقاء رحب مدير الاكاديمية بالاعلاميين الأفارقة وتناول دور هيئة الرقابة الادارية في اجراء التحريات حول الموظف وكشف الجرائم التي ترتكب بسبب المال العام ، كما تطرق الي المشروع القومي للبنية المعلوماتية الذى يساعد على الحصول على أي بيانات مهمة للدولة فى كافة المجالات لأنه يعتبر مرآة حقيقية لسلطات الدولة لاتخاذ القرارات على أسس صحيحة.

كما التقى الوفد الاعلامي الافريقي بنائب مدير الأكاديمية الذي عرض بدوره تعريف الفساد وأسبابه وأنواع الرقابة في مصر ، كما تناول نبذة تاريخية عن الهيئة وتم عرض فيديو تعريفي عنها وتطرق أيضا الى صلاحيات عضو هيئة الرقابة الادارية ومسئوليات هيئة الرقابة الادارية في المنع والكشف والمتابعة وكذلك الجرائم التي تختص بها الهيئة ومحاور عملها من خلال تلبية مطالب قطاعات الدولة وبحث الشكاوي والتحريات وخطة عمل الهيئة والاعمال التلقائية .