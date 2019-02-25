شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعرض برنامجه الانتخابى نقيبا للصحفيين بحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، إلى مقر حزب الوفد، لعرض برنامجه الانتخابي لتطوير أوضاع مهنة صاحبة الجلالة. وكان فى استقباله المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وطارق سباق وعيد العزيز النحاس نائبى رئيس الحزب، ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب، واللواء سفير نور، وحمدي قوطة، وكاظم فاضل أعضاء الهيئة العليا، ووجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وولاء الصبان مساعد رئيس الحزب لتنمية موارد الحزب، وقيادت الحزب والجريدة







كانت هذه تفاصيل خبر ضياء رشوان يعرض برنامجه الانتخابى نقيبا للصحفيين بحزب الوفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.