القاهرة - مصراوي
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، 4 قرارات جمهورية يُحظر بموجبها التظاهر والإضراب، وذلك بعد أكثر من شهرين من المسيرات الاحتجاجية المطالبة برحيل الحكومة والرئيس.
ومن بين القرارات أيضًا، بحسب رويترز، حظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية، بجانب تنظيم عملية خروج الأموال والذهب عبر المنافذ الحدودية السودانية.
وأعلن البشير يوم السبت تكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرض الطوارئ.. رويترز: البشير يحظر التظاهر في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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