وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يعلن استقالته

أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم استقالته من منصبه، قائلا: "اعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية واقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".

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