مسؤولة مصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

لفتت مساعدة وزير الخارجية المصري عضو لجنة الحكماء في الكوميسا بإفريقيا سعاد شلبي إلى أن "إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا"، مشيرةً إلى ان "هذا التقسيم يتم من خلال التلاعب بدول حوض النيل للضغط على مصر لتخضع لها"، قائلة:" لذلك يجب أن نوثق علاقتنا مع دولة إثيوبيا لحماية بلادنا من الأخطار التي تهددها حاليا".

وأشارت إلى أن "مصر بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بدأت تلعب دورا كبيرا في إفريقيا، حيث وضعت القضية الإفريقية ضمن أولوياتها".