السيسي: شرم الشيخ ستتحول إلى مدينة أشباح بعمل إرهابي واحد

لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن "مدينة شرم الشيخ، ستتحول إلى مدينة أشباح إذا شهدت هجوما إرهابيا واحدا"، مشيراً إلى أن "الواقع في أوروبا يختلف عن العالم العربي الذي يشهد أوضاعا تهدد بانهيار الدول، متابعا: "هذه المدينة ستتحول لمدينة أشباح بعمل إرهابي واحد".
وأوضح أن "مصر تتعرض لمخاطر كبيرة وتواجه أعمالا إرهابية، لذلك تكون الإجراءات على قدر ما تواجهه".
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