وهاب: موقف ماكرون من "حزب الله" مميز ويظهر حرصه على لبنان وإستقراره

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "حزب الله" مميز وإيجابي ويظهر حرص الرئيس على لبنان وإستقراره وما نتمناه أن يبادر ماكرون إلى إتخاذ موقف مميز في سوريا يعيد لفرنسا دورها في المنطقة".

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