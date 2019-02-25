فضل الله سيُسلّم القاضي ابراهيم ما لديه من مستندات مرتبطة بملف حسابات الدولة

أبلغ النائب حسن فضل الله، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه سيسلمه ما لديه من مستندات مرتبطة بملف حسابات الدولة ليباشر القاضي ابراهيم تحقيقاته ويكشف حقائق الملف كاملة.

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