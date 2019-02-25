أبو سليمان: لا وساطات في الوزارة ولا محسوبيات سياسية عندي

علق وزير العمل كميل أبو سليمان على اختلاس جمعية لأموال تحت غطاء مكافحة عمالة الأطفال، قائلا: "اننا سنلتزم بأي قرار سيصدر بحق هذه الجمعية والتحقيقات جادة وأواكبها وسأتخذ الاجراءات اللازمة حتى ضمن الوزارة وسنحاول استرجاع الاموال في عملية الاختلاس"، مؤكداً أنه "لا وساطات في الوزارة وانا محام ولا محسوبية سياسية عندي".

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