أفادت معلومات صحفية عن تعرض سائق احدى شركات تأجير السيارات ب. ح لعملية خطف وسلب عند مفترق بلدة الخضر - قضاء بعلبك. وقد ادعى ب. ح لدى مخفر طليا أن خ. ع.عمد وبرفقته فتاتين الى استئجار سيارتين الأولى من نوع ميني كوبر والثانية رباعية الدفع من نوع جيب "يوكون" من الشركة التي أوكلت إليه قيادة السيارة الرباعية الدفع الى منطقة البقاع، ورافقته الفتاتان، فيما استقل خ. ع.السيارة الثانية ولدى وصول حسون الى مفترق بلدة الخضر اعترضه مسلحون بالتعاون مع خ. ع. وأقدموا على سرقة السيارتين وخطفه الى جهة مجهولة، ليصار إلى تركه بعد ساعات في بلدة سرعين.

كانت هذه تفاصيل خبر خطف سائق شركة تأجير سيارات وسرقته واعادة تركه بعد ساعات ببلدة الخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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