نصار: نريد مبادرة من جهة سوريا لالغاء الحظر عن الحريري وجعجع وجنبلاط

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار أن "لا أحد يمكنه التشكيك بموقف "القوات اللبنانية" من النازحين وعلينا فصل مساري النازحين والتطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نصار أن "حزب الله اعادوا بضعة مئات من النازحين، وموضوع عودة النازحين اقليمي ودولي يتخطى زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا"، مشيراً الى أن "هناك مبادرة روسية بملف النازحين ولا يوجد مبادرة غيرها ونريدها".

وسأل "هل هناك مبادرة من دمشق باتجاه لبنان بموضوع عودة النازحين؟"، مشيراً الى أن "هناك حكومة يرأسها سعد الحريري والسلطة مجتمعة يجب ان تتعامل مع الملف، وليس كل وزير يفتح على حسابه"، لافتاً الى "اننا لسنا ضد زيارة الغريب بالمطلق لكن من كلفه؟ السلطة بيد مجلس الوزراء مجتمعا ولكن مجلس الوزراء لم يجتمع قبل زيارة الغريب".

وأكد "اننا نريد مبادرة من الجهة السورية لإلغاء الحظر عن الحريري المتهم بالارهابي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ويجب ان يكون هناك حسن مبادرة من جهتهم "، مشيراً الى أنه "يجب ان يظهر السوريين حسن نية تجاهنا واطلاق سراح قسم من اللبنانيين الموجودين في السجون السورية".

ودعا الى "اعطائنا حسن نية ولا يكون التطبيع انبطاحا من طرف واحد"، مشيراً الى "اننا أفضل بلد عربي لديه علاقات مع سوريا"، مشدداً على أن "التنسيق يجب ان يكون من جانبين وليس من جانب واحد"، متسائلاً "هل هناك اي ضمانات حيال عودة النازحين بعد التطبيع؟".