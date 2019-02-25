كندا: نأمل حل الأزمة في فنزويلا بالطرق الدبلوماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا (أ ش أ) أعربت الحكومة الكندية اليوم الإثنين، عن أملها في أن يتمّ حل الأزمة في فنزويلا بالطرق الدبلوماسية، وأن تزول العقبات التي تقف في وجه إيصال المساعدات الانسانية للفنزويليين، مشددة على موقفها الداعم لخوان جايدو رئيس الجمعيّة الوطنية كرئيس مؤقت للبلاد.

وقالت وزيرة التنمية الدولية ماري كلود بيبو، في حديث لـ "راديو كندا": "يستند قرارنا إلى دستور فنزويلا".

وأضافت أن المساعدة الإنسانية المقدّمة من كندا وقدرها 53 مليون دولار ستستخدم بصورة أساسيّة لدعم الفنزويليين الذين نزحوا نحو البرازيل وكولومبيا.

وأوضحت أن كندا تتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتّحدة التي تعمل داخل فنزويلا، وسنكون مرنين مع شركائنا بقدر ما يمكننا الوصول إلى داخل هذا البلد.

وقالت: "نحن نعي تماما أهمية إرسال المساعدة الإنسانية بطريقة محايدة ومستقلة، وينبغي عدم تسييس المساعدة الإنسانية للشعب الفنزويلي".

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