رويترز: استقالة وزير خارجية إيران جواد ظريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، وذلك عبر حسابه على موقع إنستجرام بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية خبر استقالة وزير الخارجية بصورة عبر حسابه على موقع إنستجرام، وأشارت إلى تأكدها من المصدر من وزارة الخارجية.

ولم ينشر حساب ظريف على تويتر الاستقالة حتى الآن. ولم يحضر اجتماعات الرئيس السوري بشار الأسد مع القيادات الإيرانية خلال زيارته إلى طهران اليوم.

ولد ظريف عام 1960 في العاصمة طهران، ويحمل شهادة دكتوراه في القانون الدولي من جامعة دينفر في كولورادو بالولايات المتحدة، كما يحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة سان فرانسيسكو.

عمل ضمن الوفد الإيراني في الأمم المتحدة وصار سفيرا خلال 1989-1992 ثم في 2002-2007، وفي أثناء عمله هناك عُين نائبا لوزير الخارجية.

اختاره الرئيس حسن روحاني في عام 2013 كوزير للخارجية، وكلفه مباشرة بإيجاد طريقة جديدة للمفاوضات النووية مع الغرب.

بعد موافقة أغلبية ساحقة من نواب البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، وذلك لمهاراته الخطابية وإتقانه اللغة الإنجليزية.

قاد ظريف فريق التفاوض الإيراني وتوصل في نوفمبر 2013 إلى اتفاق نووي مرحلي مع ممثلي مجموعة "5+1" الغربية، وهو الاتفاق الذي حدد مهلة زمنية يتوصل الطرفان بانتهائها إلى اتفاق نهائي وشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن هذه المهلة مُددت عدة مرات.

بعد مفاوضات شاقة استمرت حوالي 18 شهرا، توصلت إيران والدول الكبرى يوم 2 أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق إطار لحل ملف البرنامج النووي الإيراني، وهو الاتفاق الذي تراجع عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وصوله إلى الحكم، وقرر إعادة فرض عقوبات جديدة ضد إيران.