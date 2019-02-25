حاول اغتصابها وفشل.. إحالة المتهم بقتل معلمة في قنا إلى الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

قرر المحامي العام لنيابات قنا إحالة عامل إلى محكمة جنايات قنا محبوسًا بتهمة قتل معلمة علم نفس في مدرسة قنا الثانوية بنات عمدًا لسرقتها ومحاولة اغتصابها.

تعود أحداث الواقعة، إلى بداية شهر نوفمبر الماضي، إثر تربص المتهم "أ. ص" 27 سنة، بالمجني عليها "م. م" أثناء تواجدها في مخزن ملابس بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا، وحاول سرقتها وضربها فأسقطها أرضًا وحاول اغتصابها، إلا أنها قاومته، وحين فشل ضربها بـ"اسطوانة بوتاجاز" وقتلها خشية افتضاح جريمته.

جرى ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.

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