مقتل وإصابة 11 شخصًا في انفجار عبوتين ناسفتين بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ) أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بانفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الشرقاط، مما أدي الى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 9 آخرين.

وذكر المصدر - في تصريح أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية - أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة رجل أعمال يدعى علي اللهيبي ولدى تجمع المواطنين والمسعفين في مكان الحادث.

واكد مدير مستشفى قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين الدكتور فياض حسين الفياض ان وحدة الطوارئ في المستشفى استقبلت تسعة مصابين فيما تم نقل الجثتين إلي الطب الشرعي.

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