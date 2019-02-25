ودائع حكومة قطر «تنزف»

أبوظبي (مواقع إخبارية) دفع تفاقم أزمة نقص السيولة حكومة قطر إلى سحب 21 مليار ريال (5.78 مليار دولار) من الودائع الحكومية في يناير الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان أمس، إن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ 283.7 مليار ريال (78 مليار دولار)، حتى نهاية يناير الماضي.

كان إجمالي الودائع وفق بيانات البنك المركزي، قد بلغ في يناير 2018، نحو 305.43 مليار ريال (83.95 مليار دولار).

وتواجه الدوحة، حاجة متزايدة للسيولة المالية بهدف تلبية نفقاتها الجارية تجاه مؤسساتها من جهة، وتجهيز مرافق كأس العالم، بينما تراجعت الإيرادات كإحدى نتائج المقاطعة العربية التي تواجهها الدوحة منذ 2017.

وقفز الدَّين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال عقد من الزمن، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة بـ2008، إلى 156.5 مليار ريال (43 مليار دولار)، حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بـ12 مليار ريال فقط (3.3 مليار دولار) في 2008.

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