ترامب يغادر واشنطن متوجهاً إلى فيتنام للقاء كيم

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن اليوم الاثنين، متوجهاً إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مؤكداً أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونج يانج النووية.



وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية اير فورس وأن، من قاعدة اندروز

في الـ 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي، متوجهاً إلى القمة التي ستعقد في هانوي الأربعاء والخميس.



وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بأن تكون القمة "رائعة جداً"، مضيفاً "نريد إزالة الأسلحة

النووية" من شبه الجزيرة الكورية.



ولخص مقاربته في تغريدة قال فيها، "إذا نزعن الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعاً قوة اقتصادية. وإلا، فسيظل الحال على ما هو".



وعقد ترامب وكيم قمةَ تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة، ووقعا اتفاقاً مشتركاً رمزياً.

وتأتي مغادرة ترامب فيما يتجه قطار يحمل كيم ووفده من الصين، إلى فيتنام.