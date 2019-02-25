السجن 6 أعوام لعمدة روما السابق بتهمة الفساد

جياني اليمانو

وكالات

صدر حكم بالسجن ست سنوات بحق عمدة روما السابق جياني اليمانو، اليوم الاثنين، بعد إدانته بالفساد والتمويل الحزبي غير قانوني.

وشغل اليمانو منصب عمدة العاصمة الإيطالية بين 2008 و2013، وكان وزيراً للزراعة في حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، من 2001 إلى 2006.

وجرت محاكمة اليمانو على خلفية اتهامات بقبول

200 ألف يورو(227 ألف دولار) رشوة في إطار قضية الفساد السياسي المعروفة باسم "مافيا كابيتال".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن اليمانو "بكل تأكيد، سأستأنف الحكم".

وقال العمدة والوزير السابق: "إنني برئ. قلتها دوماً، وسأكررها أمام محكمة الاستئناف".

ولا يُتوقع نقل اليمانو إلى السجن حالياً، إذ أنه لا تُنفذ الأحكام بالسجن في إيطاليا إلا بعد استنفاد جميع إجراءات الاستئناف.

وتشير "مافيا كابيتال" إلى القضية المقامة ضد ماسيمو كارميناتي، وسالفاتور بوتزي، وهما مجرمان مدانان، استخدما أساليب المافيا، للسيطرة على عالم الجريمة السفلي في روما.

ووفقاً لوثائق قضائية، تمكن كارميناتي وبوتزي من السيطرة على خدمات تقدمها البلدية، مثل جمع القمامة، وصيانة الحدائق، ومراكز اللجوء، بالترهيب والرشوة.