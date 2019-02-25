الملك سلمان يبحث مع ميركل مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الملك سلمان وميركل

وكالات

التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وأضافت أن اللقاء حضره وزير

الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار, ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبد العزيز السالم.

ومن جانب الألماني، حضر المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زايبرت، ومستشار السياسة الأوروبية، إيفا كورسيبيوس، ومستشار السياسة الخارجية جان هيكير، والمستشار الاقتصادي لارس هيندرك، ومدير القسم السياسي راينر رودولف.

واحتضنت مدينة شرم الشيخ، على مدى يومين، القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور رؤساء دول وحكومات 50 دولة عربية وأوروبية.

وبحثت القمة العربية الأوروبية عددا من القضايا الاستراتيجية، التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.