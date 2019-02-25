الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في الأنبار

وكالات

اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإهابي في محافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات، في بيان تلقتهروكالة أنباء الاعلام العراقي "واع"، إن “دوريات مديرية الاستخبارات

العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39 تتمكن من الإطاحة بأحد الإرهابيين الذين كانوا يعملونكعناصر أمنية لدى عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف البيان أنه “تم استدراجه لكمين محكم نصب له في منطقة البو ذياب – الجرايشي بجزيرة الرمادي في الانبار”، مشيراً الى انه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.