الملك يستقبل أمير بريطانيا هاري وزوجته ميغان

بعد ثلاثة أيام من قدومهم إلى المغرب في زيارة رسمية، استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين، الأمير البريطاني وزوجته ميغان ماركل.
وأقام الملك مساء اليوم، بالإقامة الملكية بسلا، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم، والأميرة لالة حسناء حفل شاي على شرف الأمير هاري، دوق ساسيكس، وعقيلته ميغان دوقة ساسيكس،
وكان حساب الأميرة ميغان على منصة إنستاغرام قد كشف صباح اليوم أن “الكوبل الأميري”/ سيلتقيان بعدد من رواد الأعمال الشباب اليوم الاثنين، قبل أن يجتمعا في فترة ما بعد الظهر مع الملك محمد السادس.
وكان الأمير البريطاني وزوجته ميغان قد زارا صباح، أمس الأحد، دار آسني المتواجدة بمركز جماعة آسني القروية بإقليم الحوز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومان بها للمغرب.
واستقبل هاري وزوجته بأهازيج ورقصات محلية، فيما حرصت فتيات الدار، على وضع الحناء على يد ميغان ميركل كونها حامل، وقدموا لها شروحات عن كيفية صناعة الحناء.
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