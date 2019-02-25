غوتيريش: حقوق الإنسان تفقد الدعم في أنحاء العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "موجة كره الأجانب والعنصرية وعدم التسامح" تزداد، وإن حقوق الإنسان بدأت تفقد الدعم في العالم، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
وأعرب غوتيريش خلال كلمة في مجلس حقوق الإنسان، عن انزعاجه من "تقلص المساحة المدنية" واستهداف صحفايين وناشطين.
وقال: "يتعين علينا القيام بالمزيد للدفاع عن النشطاء، وإنهاء الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين ينشرون قصصهم عن حقوق الإنسان".
وذكر أن أكثر من ألف صحافي وحقوقي قتُلوا في العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مُضيفًا أن أربعة ناشطين بيئيين، معظمهم أشخاص لا يشكلون أي خطورة، قتلوا في المتوسط أسبوعيا خلال العام الماضي.
وموسعا نطاق رسالته، أعرب غوتيريش أيضا عن قلقه إزاء عدم المساواة الاقتصادية وحذر بأن "البيانات الضخمة" وتقنيات "التعرف على الوجوه" يُساء استخدامها.
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