انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تستقبل بشار الأسد لأول مرة بعد الثورة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 09:47 مساءً - استقبل المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي أعلن عن زيارته لطهران، اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ.

وكان بادياً على استقبال خامنئي للأسد الحفاوة والحميمية، حيث تعانقا، وامتدح مرشد إيران رئيس النظام السوري واصفاً إياه بـ "البطل العربي"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأكد الأسد خلال زيارته، الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية قبل نحو ثماني سنوات، أن "أهمية العلاقات بين البلدين كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية التي تسعى إلى إضعافهما، وزعزعة استقرارهما، ونشر الفوضى في المنطقة".

كما غاب عن اللقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، وكان لافتاً حضور قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني اللقاء.

وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة في إطار أستانة لإنهاء الحرب في سوريا، بالإضافة إلى لقاء سوتشي الأخير الذي جمع الدول الثلاث الضامنة في إطار عملية أستانة.

ورصد "الخليج 365" ردود أفعال المغردين السوريين والعرب، المستهجنة لتلك الزيارة.

وعقب لقائه بخامنئي، التقى الأسد بنظيره الإيراني حسن روحاني، وبحث معه سبل تعميق العلاقات التي وصفها الأخير بـ "الاستراتيجية".

واعتبرت إيران الحليف الأبرز للنظام السوري خلال سنوات الثورة السورية، حيث ساهمت مليشياتها الشيعية التي حشدتها من العراق ولبنان وأفغانستان، إلى جانب "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في دعم معارك النظام وتثبيت بقائه.

يشار إلى أن دولاً عربياً بدأت بالتحرك مؤخراً لإعادة علاقاتها مع الأسد بدعوى إبعاده من النفوذ الإيراني، وكانت الإمارات على رأس تلك الدول، حيث أعادت علاقاتها مع النظام السوري في ديسمبر الماضي.