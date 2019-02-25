الان تتابع واشنطن تفرض عقوبات على 4 حكام ولايات فنزويلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، الإثنين، فرض عقوبات على حكام 4 ولايات في فنزويلا، وذلك بعدما تسببت أعمال عنف في منع دخول مساعدات غذائية وطبية للبلد المدمر اقتصادياً.

وشمل القرار عمر بريتو، حاكم ولاية زوليا، ورافاييل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، ورامون كارازالس، حاكم ولاية أبوري، وخورخي جارسيا كارنيرو، حاكم ولاية فارجاس.

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وكانت واشنطن فرضت عقوبات في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على شركة النفط الوطنية في فنزويلا.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم وتبقى عضواً مهماً في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، رغم انهيار أسعار الذهب الأسود في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حكم بلاده أصبحت معدودة، وسط الأزمة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.