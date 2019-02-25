الان تتابع البحرين ترحب بقرار بريطانيا تصنيف مليشيات حزب الله منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

رحبت مملكة البحرين، الاثنين، بقرار بريطانيا تصنيف مليشيات حزب الله بفرعيها العسكري والسياسي منظمة إرهابية

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وكانت البحرين قد قامت بإدراج “حزب الله” ضمن المنظمات الإرهابية سابقا في 2015/12/18 “أدرجت مملكة البحرين مجموعة من المنظمات على قائمة “الإرهاب”، منها “حزب الله اللبناني”، و”تنظيم 14 فبراير”، و”سرايا الأشتر”، و”سرايا المقاومة”، لتصبح من المنظمات “الإرهابية” في البلاد، كما هو معمول في بعض دول مجلس التعاون الخليجي”. (الخليج أون لاين 2015/12/18).

وأعلنت بريطانيا، الإثنين، عزمها على حظر ميليشيات حزب الله وتصنيفها منظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، مضيفا أن حظر حزب الله رسالة بأن زعزعته لاستقرار المنطقة غير مقبولة