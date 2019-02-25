الان تتابع السيسي عن عقوبة الإعدام: وسيلة لأخذ الحقوق بالقانون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مدافعا عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في البلاد “وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون”.

وأضاف السيسي، في رده على سؤال بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في منتجع بمدينة شرم الشيخ على مدى يومين، أن الأولوية في الدول الأوروبية هي “تحقيق الرفاهية لمواطنيها”، لكن الأولويات في المنطقة هي “الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب”.

وتابع: “من المهم أن تروننا بظروفنا وليس وفقا لظروفكم أنتم”.

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وتابع: “أنتم تتحدثون عن عقوبة الإعدام، ونقدر ذلك، وأرجو ألا تفرضوا علينا أمرا، هنا لما بيتقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر بتيجي تقول عايزين حق ولادنا، ودي الثقافة الموجودة إن الحق ده لازم يتاخد وبيتاخد بالقانون”.

وأكد الرئيس المصري: “لو طالبت الدول الأوروبية أن تراجع نفسها وتراجع عقوبة الإعدام لديها، يبقى إحنا مش فاهمين الوضع في أوروبا، انتوا مش هتعلمونا إنسانيتنا، لدينا إنسانيتنا وأخلاقياتنا كما لديكم، وعليكم أن تحترموها كما نحترمها لديكم”.

وخلال تعليقه، أوضح الرئيس المصري أن القمة العربية الأوروبية ركزت على سبل التعامل المشترك بشأن جميع الملفات.

كما تطرق إلى القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب والأزمات السياسية، التي كانت على رأس جدول أعمال القمة، مضيفا: “نأمل البناء على الأرضية المشتركة التي تم وضعها خلال القمة”.