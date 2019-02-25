الان تتابع حزب العمال البريطاني يدعم إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن حزب العمال البريطاني، الاثنين، دعمه لإجاء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبية بريكست.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، إن مساعي خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب ألا تتعرض للإحباط وإن على الحكومة التركيز على تحقيقه.
ووعدت ماي بأنها ستمنح البرلمان الفرصة للتصويت على الخطوات المقبلة في حال أخفقت في إعداد اتفاق بديل معدل بحلول 27 فبراير الحالي.
كما ألمح 3 من وزراء الحكومة البريطانية بأنهم سيؤيدون خططا لتأجيل الخروج من الاتحاد في حال رفض نواب البرلمان اتفاق ماي الجديد مع التكتل.
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