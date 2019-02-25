شكرا لقرائتكم خبر عن «العمال البريطاني» يدعم استفتاء ثان بشأن بريكست والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أكد حزب العمال البريطاني اليوم (الاثنين) دعمه إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في حال لم يتم إقرار خطته بشأن الانسحاب. أكد حزب العمال البريطاني اليوم (الاثنين) دعمه إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في حال لم يتم إقرار خطته بشأن الانسحاب. وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في بيان: «نحن ملتزمون (...) بطرح أو دعم تعديل لإجراء تصويت شعبي يمنع فرض بريكست على البلاد».



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